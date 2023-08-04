تركيا تعلن القضاء على 5 عناصر بوحدات الشعب الكردية

أعلنت وزارة الدفاع التركية "القضاء على خمسة إرهابيين من وحدات حماية الشعب الكردية كانوا يعدون لهجوم ضد القوات التركية في منطقة عملية نبع السلام شمال شرقي سوريا".

بدورها، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أن "طائرة تركية مسيرة هاجمت بتمام الساعة 19:15 من مساء الخميس 3 أغسطس، سيارة كانت تقل ستة من قادة قواتنا ومقاتلينا على طريق قرية هرمي شيخو التابعة لمدينة قامشلو أثناء توجههم إلى منازلهم لقضاء إجازتهم الشهرية، حيث استشهد أربع من المقاتلين وأُصيب اثنين آخرين بجروح".

وقالت: "أحد الشهداء هو القيادي في قواتنا آرام محمد إبراهيم، الذي فقد جزءا من جسده خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. بالإضافة إلى ديار جمعة خليل، أحمد فاضل سمو وبرزان مصطفى شيخموس كافحوا لسنوات طويلة من أجل حماية المنطقة وشعبها، وكان لهم دورا فعالا في جميع المعارك ضد الإرهاب".

وكان مراسل RT أفاد يوم أمس بأن 4 عسكريين من "قسد" قتلوا في استهداف سيارتين على طريق القامشلي في الشمال السوري.

المصدر: RT