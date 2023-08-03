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سوريا.. 4 قتلى في انفجار سيارة غرب القامشلي "صور"

أخبار العالم العربي

سوريا.. 4 قتلى في انفجار سيارة غرب القامشلي
RT
السيارة المستهدفة من موقع الحادث
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لقي 4 عسكريين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الخميس مصرعهم، في استهداف سيارتين على طريق القامشلي، بالشمال السوري.

وأفاد مراسل RT، نقلا عن شهود عيان كانوا في المنطقة، أنه تم استهداف السيارتين على طريق القامشلي عامودا مفرق قرية هرم شيخو.

وبحسب العلومات الواردة فإن القتلى في هجوم المسيرة اليوم هم، ديار جمعة درويش، وبرزاني مصطفى، ولات فاضل.

ووفقا لمراسلنا فإن أحد الجنود الذين قضوا يدعى ديار جمعة درويش، وهو عريس منذ شهر.

سوريا.. 4 قتلى في انفجار سيارة غرب القامشلي
RT
المجند ولات فاضل
سوريا.. 4 قتلى في انفجار سيارة غرب القامشلي
RT
المجند ديار جمعة درويش
سوريا.. 4 قتلى في انفجار سيارة غرب القامشلي
RT
سوريا.. 4 قتلى في انفجار سيارة غرب القامشلي
RT
المجند برزاني مصطفى

سوريا.. 4 قتلى في انفجار سيارة غرب القامشلي
RT
سوريا.. 4 قتلى في انفجار سيارة غرب القامشلي
RT

المصدر: RT

 

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