 
مباشر

وفد دول غرب إفريقيا يغادر النيجر بـ"خفي حنين"

أخبار العالم

وفد دول غرب إفريقيا يغادر النيجر بـ
AP
النيجر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsy3

أعلن عضو في وفد دول غرب إفريقيا مغادرة الوفد النيجر دون لقاء زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تاني، أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.

إقرأ المزيد
وزيرة خارجية السنغال: سنتدخل عسكريا في النيجر إذا قررت
وزيرة خارجية السنغال: سنتدخل عسكريا في النيجر إذا قررت "إكواس" ذلك

وأشار عضو الفريق إلى أن وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وصل إلى نيامي عاصمة النيجر أمس الخميس، لكنه لم يمض الليلة كما هو مقرر، ولم يلتق بزعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تاني أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وتمت الإطاحة بالرئيس النيجري محمد بازوم قبل أسبوع.

وأمس الخميس، قال المجلس العسكري في النيجر إنه ألغى عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، كما أعلن "إنهاء" مهمات سفراء البلاد لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.

وأكد منفذو الانقلاب أنهم سيردون "فورا" على أي "عدوان أو محاولة عدوان" ضد بلادهم من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس".

من جهته، أعلن بازوم في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أنه إذا نجحت المحاولة الانقلابية "ستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".

ودعا "الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدته في استعادة النظام الدستوري".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا