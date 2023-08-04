وفد دول غرب إفريقيا يغادر النيجر بـ"خفي حنين"

أعلن عضو في وفد دول غرب إفريقيا مغادرة الوفد النيجر دون لقاء زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تاني، أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.

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وأشار عضو الفريق إلى أن وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وصل إلى نيامي عاصمة النيجر أمس الخميس، لكنه لم يمض الليلة كما هو مقرر، ولم يلتق بزعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تاني أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وتمت الإطاحة بالرئيس النيجري محمد بازوم قبل أسبوع.

وأمس الخميس، قال المجلس العسكري في النيجر إنه ألغى عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، كما أعلن "إنهاء" مهمات سفراء البلاد لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.

وأكد منفذو الانقلاب أنهم سيردون "فورا" على أي "عدوان أو محاولة عدوان" ضد بلادهم من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس".

من جهته، أعلن بازوم في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أنه إذا نجحت المحاولة الانقلابية "ستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".

ودعا "الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدته في استعادة النظام الدستوري".

المصدر: أ ف ب