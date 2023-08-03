 
مباشر

وزيرة خارجية السنغال: سنتدخل عسكريا في النيجر إذا قررت "إكواس" ذلك

أخبار العالم

وزيرة خارجية السنغال: سنتدخل عسكريا في النيجر إذا قررت
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vssk

أعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال، أن بلادها ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا قررت منظمة "إكواس" ذلك، في أعقاب الانقلاب الأخير في نيامي.

إقرأ المزيد
فرنسا تحذر وبريطانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في النيجر
فرنسا تحذر وبريطانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في النيجر

وفي حديثها للصحافيين، أكدت وزيرة الخارجية السنغالية الالتزامات الدولية لبلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خاصة أن "هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل. لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين" إلى النيجر، على حد قولها.

وتمت الإطاحة بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم قبل أسبوع في انقلاب نفذه حرسه الشخصي ودانته الولايات المتحدة ودول أوروبية والأمم المتحدة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا