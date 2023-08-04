الولايات المتحدة وأوكرانيا تبدآن مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية لكييف

بدأت الولايات المتحدة وأوكرانيا مفاوضات بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف، حسبما صرح به متحدث باسم البيت الأبيض.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي"، ردا على طلب مكتوب: "نعم، يمكننا تأكيد ذلك".

وفي وقت سابق، نشر الجانب الأوكراني معلومات حول بدء مثل هذه المفاوضات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميللر، أيضا، في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي، أن المحادثات كان من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع بشكل افتراضي. وبحسب ميللر، فإن الوفد الأمريكي سيكون برسائة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والآسيوية.

وأكد الدبلوماسي أيضا أن الجهود في هذا الاتجاه لن تكون بديلا عن المساعدة العسكرية التي تقدمها الدول لكييف.

وحذرت موسكو الدول الغربية مرارا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئا، وإنما يطيل الصراع فقط، كما أكد وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة بتدريب الأفراد، وليس بالإمداد بالأسلحة فقط.

المصدر: نوفوستي