رئيس النيجر المخلوع يطلب مساعدة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي

توجه رئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي طالبا المساعدة لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.

وكتب بازوم يوم الخميس في مقال منشور بصحيفة "واشنطن بوست": "في وقت حاجتي، أدعو حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره لمساعدتنا في استعادة النظام الدستوري. والطريقة الوحيدة لإحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفقر والإرهاب، هي الكفاح معا من أجل قيمنا المشتركة، بما في ذلك الديمقراطية التعددية واحترام حكم القانون".

وقال بازوم أيضا إن نجاح الانقلاب سيؤدي إلى عواقب تؤثر على ما هو أبعد من حدود النيجر.

المصدر: تاس