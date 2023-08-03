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المجلس العسكري في النيجر ينهي مهام سفراء البلاد لدى الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا والتوغو

العسكريون في النيجر يبطلون اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا ويتعهدون بالرد الفوري على "أي عدوان" خارجي

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العسكريون في النيجر يبطلون اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا ويتعهدون بالرد الفوري على
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أعلن العسكريون في النيجر إبطال اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا، متعهدين بالرد "فورا" على "أي عدوان" خارجي.

وفي بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس، أعلن العسكريون في النيجر إبطال اتفاقيات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلق خصوصا بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسيّة وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ الجهاديّين. 

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري إنه في مواجهة موقف فرنسا ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيّات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".

المصدر: "فرانس برس"

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