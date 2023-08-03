قبرص التركية تستقبل عضو كونغرس عن الحزب الجمهوري في أول زيارة لسياسي أمريكي لشمال الجزيرة

أجرى عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري عن ولاية تكساس، بيت سيشنز، يوم الخميس، محادثات مع قيادة جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد.

وذكرت وسائل إعلام تركية قبرصية أن سيشنز هو أول سياسي أمريكي يصل إلى جمهورية شمال قبرص التركية، دون المرور عبر أراضي جمهورية قبرص، وإنما عبر رحلة مباشرة من تركيا، حيث هبط في مطار إركان المعروف باسم "تمبو"، الذي أعيد إنشاؤه حديثا.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد نظمت زيارة السياسي الأمريكي من قبل غرفة التجارة والصناعة القبرصية التركية.

وأعرب سيشنز فور وصوله عن سعادته بزيارة شمال الجزيرة، مشيرا إلى رغبته بالإصغاء إلى رأي الجانب "القبرصي التركي" حول رؤيته لآليات حل مشكلة الجزيرة المقسمة.

وقال: "لقد زرت الجنوب في الماضي (الجزء اليوناني القبرصي)، والآن أعتقد أنه من الصواب والعدل زيارة الشمال. وفي هذا السياق، يسعدني أن أسمع آراءكم".

وشدد السياسي خلال لقائه بالزعيم القبرصي التركي، إرسين تتار، على ضرورة احترام مصالح المجتمعين في قبرص (مجتمع قبرص اليونانية ومجتمع قبرص التركية)، لافتا إلى أن الفطرة السليمة والقيادة الحكيمة ضروريتان للتوصل إلى اتفاق.

ومن جانبها، نأت السفارة الأمريكية في قبرص بنفسها عن زيارة سيشنز إلى جمهورية "فبرص التركية"، قائلة إن السياسي زار شمال الجزيرة "بصفة غير رسمية".

وشددت السفارة على أن الولايات المتحدة تعترف بحكومة جمهورية قبرص اليونانية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة على الجزيرة، فيما لا تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية.

المصدر: تاس