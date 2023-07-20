أردوغان: أكرر ندائي للعالم.. اعترفوا بجمهورية شمال قبرص التركية بأسرع وقت

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، نداءه للعالم بـ"ألا يدير ظهره للحقائق بالجزيرة القبرصية"، وحثه على "الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية بأسرع وقت".

وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة له خلال مشاركته مع رئيس شمال قبرص التركية، أرسين تتار، في احتفالات "عيد السلام والحرية" في العاصمة لفكوشا.

وأوضح الرئيس التركي قائلا: "أكرر ندائي التاريخي الذي أطلقته من منبر الأمم المتحدة للعالم أجمع.. لا تديروا ظهوركم للحقائق بالجزيرة. اعترفوا بجمهورية شمال قبرص التركية بأسرع وقت"، مضيفا بالقول: "مهما كانت الظروف، لن نتراجع عن جهودنا لإعادة تأكيد السيادة والوضع الدولي المتساويين للقبارصة الأتراك".

وتابع أردوغان: "جهودنا كلها تهدف لجعل السلام الذي جلبناه للجزيرة القبرصية عام 1974 دائما، ونتمنى التوصل إلى حل عادل وقابل للاستمرار"، مؤكدا أنه "من غير الممكن تجاهل وعزل القبارصة الأتراك عن العالم إلى الأبد، في حين أنهم عنصر قديم وأصيل بالجزيرة".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "ينبغي على الجميع أن يدرك الآن أن الحل الفيدرالي غير ممكن في جزيرة قبرص، في ظل الحقائق الواضحة للعيان".

المصدر: "الأناضول"