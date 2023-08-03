استطلاع: نحو نصف الجمهوريين لن يصوتوا لصالح ترامب في حال إدانته

أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة Ipsos بين أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، أن نحو النصف منهم لن يؤيدوا دونالد ترامب في حال إدانته.

وقال 45% من الجمهوريين الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم لن يصوتوا لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية العام القادم في حال إدانته بتهمة جنائية، بينما قال 35% إنهم سيصوتون له في كل الأحوال.

وأجاب 52% بـ"لا" عن السؤال عما إذا كانوا سيصوتون لصالح ترامب في الانتخابات لو كان يقضي عقوبة السجن الآن، فيما أيده 28%.

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ويمثُل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق وأحد الشخصيات الأوفر حظا للفوز بحق الترشح في انتخابات عام 2024 عن الحزب الجمهوري، أمام المحكمة اليوم الخميس، في قضية يتهم فيها بالتآمر لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

وتعتبر هذه ثالث قضية جنائية يواجه ترامب الاتهامات فيها، بعد قضية دفع الأموال لممثلة إباحية مقابل الصمت عن علاقتها به في انتهاك لقواعد تمويل الحملة الانتخابية، وقضية الاحتفاظ بالوثائق السرية المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.

وجرى استطلاع الرأي يومي 2 و3 أغسطس الجاري، حيث شارك فيه 1005 أمريكيين بالغين، كما بلغت نسبة الخطأ نحو 4%.

المصدر: رويترز