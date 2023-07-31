استطلاع: ترامب لا يزال متقدما على المرشحين الجمهوريين الآخرين في سباق الرئاسة الأمريكي

أظهر استطلاع رأي نُشر يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا يزال متقدما على المرشحين الجمهوريين الآخرين في سباق الرئاسة الأمريكي، بما في ذلك رون ديسانتيس.

ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، حصل ترامب على 54% من الأصوات، وكان خصمه الرئيسي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية ديسانتس 17%.

ويحصل المرشحون الجمهوريون المحتملون الآخرون، بمن فيهم نائب الرئيس السابق مايك بنس وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي، على 3% أو أقل من الأصوات، وتم إجراء الاستطلاع في 23-27 يوليو، وشارك فيه أكثر من 1.3 ألف شخص.

ويذكر الإعلام الأمريكي أن ترامب يخضع حاليا لعدد من الإجراءات القانونية، إذ وجهت له النيابة 37 تهمة، ودفع الرئيس السابق بدوره بأنه غير مذنب ووصف الاتهام بأنه سخيف ومثال على إساءة استخدام السلطة من قبل البيت الأبيض.

وأعلن العديد من الأشخاص بالفعل عن نيتهم ​​التنافس على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، بما في ذلك ترامب وحاكم فلوريدا ديسانتيس والسيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة هيلي.

المصدر: إنترفاكس