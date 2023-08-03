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بلينكن: سنفعل كل ما يلزم لتصدير الحبوب من روسيا عند استئناف صفقة الحبوب

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بلينكن: سنفعل كل ما يلزم لتصدير الحبوب من روسيا عند استئناف صفقة الحبوب
Sputnik
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستفعل كل ما هو ضروري لضمان الصادرات الغذائية من روسيا إذا عادت موسكو إلى صفقة الحبوب.

وقال بلينكن: "في حال العودة إلى اتفاق (بشأن صفقة الحبوب)، سنواصل بالتأكيد بذل كل ما هو ضروري لضمان أن يتمكن الجميع من تصدير موادهم الغذائية بحرية وأمان، بما في ذلك روسيا".

وفي كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أمام مجلس الأمن الدولي، اتهم بلينكن روسيا باستخدام طرق التجارة في البحر الأسود كـ"ابتزاز".

وأعرب بلينكن عن امتعاضه من انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، لكنه لم يذكر أن الغرب لا يفي بالتزاماته تجاه موسكو، كما كرر بلينكن الفرضية القائلة بأن العقوبات الغربية لا تنطبق على الأغذية والأسمدة الروسية.

المصدر: RT + نوفوستي

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