 
مباشر

الكرملين يرد على تصريح بوريل حول "إدمان الدول على الحبوب الروسية"

أخبار العالم

الكرملين يرد على تصريح بوريل حول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsr4

علق الكرملين على مزاعم مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول "عرض روسيا حبوبها ومنتجاتها الغذائية بأسعار مخفّضة على الدول النامية لجعلها مدمنة عليها".

وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن روسيا كانت دائما ولا تزال موردا موثوقا به وستظل كذلك وتفي بجميع التزاماتها أمام شركائها التجاريين، ويمكنها أن تفعل أكثر من ذلك وتلبي الطلب المتزايد، لولا العقوبات التي يتعين على روسيا مواجهتها".

إقرأ المزيد
بوريل: روسيا تجعل بلدان العالم
بوريل: روسيا تجعل بلدان العالم "مدمنة" على حبوبها

وسبق لبوريل وادعى أن الاتحاد الأوروبي "عمل ما بوسعه لمنع انعكاس العقوبات الغربية ضد روسيا على الأمن الغذائي لدول العالم، وأنه "لا توجد أي عقبات أمام الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة إلى دول العالم" وأن روسيا "تعرض الحبوب بأسعار مخفّضة على الدول النامية لجعلها مدمنة عليها".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا