صحيفة يابانية: ألمانيا وقعت في فخ خطير نصب لروسيا

كتبت صحيفة JB Press اليابانية أن ألمانيا التي كانت قوة دافعة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، تخاطر بأن تصبح "رجلا مريضا في أوروبا" مرة أخرى.

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وقالت الصحيفة: "لا يثير مستقبل الاقتصاد الألماني أي تفاؤل".

وأشارت إلى أن ألمانيا تواجه صعوبات في خروجها من الركود، وأن تخليها عن الغاز الروسي أثر بشكل حاد على الصناعات الكيميائية الألمانية التي تعتبر قوة دافعة لاقتصاد البلاد.

وأكدت أن برلين تمكنت من شراء الغاز في قطر والنرويج، فيما أسعار الغاز تزداد باستمرار.

وتابعت أن نقل الصناعات الكيميائية والصلب والألمنيوم وغيرها من الصناعات الألمانية إلى الخارج بسبب ارتفاع أسعار الغاز يؤدي إلى مخاوف كبيرة تجاه مستقبل الإنتاج والاقتصاد الألماني.

المصدر: نوفوستي