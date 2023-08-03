الرئيس البرازيلي: دول "بريكس" تؤدي دورا استثنائيا على الساحة الدولية

تحدث الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقاء مع مراسلي وسائل إعلام أجنبية في برازيليا، بحماس عن قمة مجموعة "بريكس" المقررة من 22 إلى 24 أغسطس في جنوب إفريقيا.

وقال لولا دا سيلفا إن لهذه المجموعة من القوى الناشئة روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، دورا استثنائيا تؤديه على الساحة الدوليّة.

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وأبدى الرئيس البرازيلي انفتاحه على إمكان أن تتم خلال هذه القمة مناقشة توسيع المجموعة لتضم دولا أخرى على غرار الأرجنتين والسعودية والإمارات.

وكان سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة "بريكس"، أنيل سوكلال، قد أعلن أن المنظمة في عملية التوسع يمكن أن توحد أكثر من 50 دولة.

وأكد أن العديد من الدول تريد الانضمام إلى "البريكس"، بما في ذلك مصر والإمارات وإندونيسيا والأرجنتين.

وشدد على أن "بريكس تمثل عالم المستقبل، وتأثير الجنوب العالمي آخذ في الازدياد. يجب أن يُنظر إلى "بريكس" على أنها حافز للتغيير نحو الأفضل في العالم".

وأشار إلى أن المجموعة جذابة نظرا لقوتها الاقتصادية والجيوسياسية، فضلا عن إمكاناتها المالية.

المصدر: أ ف ب