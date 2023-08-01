مادورو: فنزويلا تقدمت بطلب للانضمام إلى "بريكس" وتتوقع ردا إيجابيا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلاده تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس" وتتوقع استلام رد إيجابي على ذلك.

وأضاف في برنامج تلفزيوني: "أرسلت فنزويلا اقتراحا للانضمام إلى مجموعة بريكس، ونحن نأمل أن يتم النظر في هذا الاقتراح بشكل إيجابي. نحن نتوقع الرد الإيجابي من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكي تصبح فنزويلا عضوا في بريكس عاجلا ام آجلا".

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وأشار مادورو إلى أن "دول مجموعة بريكس، تلعب دورا رائدا في بناء عالم جديد، وفي فتح الطريق الديناميكي لعالم متعدد الأقطاب".

ومن المتوقع أن تنظر قمة مجموعة "بريكس"، التي ستعقد في جوهانسبرغ في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، في الطلبات الرسمية المقدمة من بعض الدول للانضمام إلى المجموعة.

المصدر: تاس