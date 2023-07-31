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بوليفيا ترغب بالانضمام إلى "بريكس" وتلتقي بأعضائها الخمسة

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بوليفيا ترغب بالانضمام إلى
Legion-Media
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أعلن وزير الخارجية البوليفي، روجيليو مايتا، أن الرئيس، لويس آرس، عبر عن رغبة بلاده في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" رسميا.

وقال مايتا على "تويتر" إن "الرئيس آرس أعلن رسميا عن رغبة بوليفيا في الانضمام إلى "بريكس" في 12 يونيو".

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وأشار إلى أن بوليفيا بحثت قرارها مع جميع أعضاء "بريكس" الخمسة.

وأضاف: "نعلم أنها عملية طويلة، لكننا نسير على الطريق الصحيح ونعمل بجد من أجل بلدنا".

وأكد أن الرئيس البوليفي سيشارك في قمة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.

المصدر: نوفوستي

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