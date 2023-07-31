مجموعة "بريكس" توجه دعوة لرئيس إيران

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إلى أن مجموعة "بريكس" وجهت دعوة إلى الرئيس الإيراني للمشاركة في قمة المجموعة في جنوب إفريقيا.

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وقال المسؤول الإيراني في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "مجموعة بريكس وجهت الدعوة إلى الرئيس الإيراني وسيتم الكشف عن طريقة المشاركة. إيران دولة مهمة نظرا لطاقاتها ومواردها الاقتصادية وانضمامها إلى هذه المجموعة سيضيف قدرات لها كما أن إيران ستستفيد من طاقات دول (بريكس)".

وقبل أيام، أفاد نائب وزير الإدارة التعاونية والشؤون التقليدية في جنوب إفريقيا، باركس تاو، بأنه تمت دعوة جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 54 إلى قمة "بريكس".

وتجمع "بريكس" بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وستعقد اجتماع قمة في جوهانسبورغ من 22 إلى 24 أغسطس المقبل.

وسيشارك في الاجتماعات دول تنوي الانضمام إلى التحالف ومنها إيران، وترأس جنوب إفريقيا حاليا الاتحاد، فيما ستنتقل الرئاسة إلى روسيا في عام 2024.

المصدر: RT