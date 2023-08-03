صحيفة: نحو 100 ألف لاجئ أوكراني سيضطرون لمغادرة بريطانيا في 2025

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن نحو 100 ألف من اللاجئين الأوكرانيين سيضطرون لمغادرة المملكة المتحدة بحلول سبتمبر 2025 بسبب انتهاء مدة تأشيرات الدخول.

وفي هذا الصدد دعا نواب في البرلمان عن حزب المحافظين إلى توضيح وضع اللاجئين الأوكرانيين بعد انتهاء سريان تأشيراتهم الحالية التي تم إصدارها لمدة 3 سنوات.

ودعا النائب في البرلمان، وزير العدل السابق روبرت باكلاند إلى دراسة منح الأوكرانيين إقامة دائمة نظرا "لوضع طارئ وغير مسبوق".

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وأضاف أنه يجب إجراء التحضيرات هذا العام لضمان "أكبر قدر ممكن من الاستقرار والوضوح" للاجئين وأرباب الأعمال والمجتمع.

بدوره، أشاد النائب بوب سيلي بالدعم الحكومي للاجئين الأوكرانيين، داعيا إلى منح اللاجئين الأوكرانيين، وخصوصا لمن لهم أطفال في المدراس، "إمكانية التخطيط" لمستقبلهم.

يذكر أن بريطانيا أطلقت برنامجين لدعم العائلات الأوكرانية في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية في 2022.

ومنذ ذلك الحين دخل أكثر من 182 ألفا من المواطنين الأوكرانيين للأراضي البريطانية، لكن معظمهم دخلوا المملكة في الأشهر الستة الأولى من الحرب، وسيواجه نحو 100 ألف ضرورة مغادرة البلاد، نظرا لأن معظم التأشيرات تحت البرامج الحكومية منحت لمدة 3 سنوات.

المصدر: "تلغراف"