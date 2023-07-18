صحيفة: نزوح اللاجئين الأوكرانيين إلى أوروبا تسبب بأزمة ديموغرافية في أوكرانيا

قال الخبير الأوكراني البروفيسور ألكسندر ديمينشوك، في حديث نقلته صحيفة Corriere Della Sera الإيطالية، إن نزوح اللاجئين إلى الدول الأوروبية تسبب بأزمة ديموغرافية في أوكرانيا.

وأضاف: "يعلن أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين أنهم لا يعتزمون العودة إلى أوكرانيا. ويدرس أطفال اللاجئين الأوكرانيين في المدارس الألمانية والبولندية والنمساوية والفرنسية والهولندية، وعثرت أمهاتهم على عمل بشكل سريع".

إقرأ المزيد

وتابع الخبير الأوكراني: "سياسة الضيافة الأوروبية بدت في البداية بالنسبة لنا بمثابة معجزة، لكنها تحولت لاحقا إلى لعنة.

وتفيد بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتاريخ 11 يوليو، بأنه تم تسجيل 5949500 لاجئ أوكراني في أوروبا.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بولندا على سبيل المثال، أكثر من نصف الأطفال اللاجئين الأوكرانيين لا يذهبون إلى المدارس.

وتفترض المفوضية أن هذه المعدلات المنخفضة مرتبطة بالتنقل المتكرر للأوكرانيين إلى وطنهم والعودة، فضلا عن حاجز اللغة وعدم قدرة المدارس على قبول الطلاب الجدد.

المصدر: نوفوستي