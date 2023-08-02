حميميم: مسيرات "التحالف" الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 13 مرة

أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا خرق بروتوكولات عدم التصادم 13 مرة خلال اليوم الأخير.

وقال كوليت: "تم تسجيل 13 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم من جانب "التحالف الدولي" خلال اليوم الأخير، على خلفية تنفيذ رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، هناك زيادة في عدد الخروقات في سماء سوريا خلال اليوم الماضي، حيث تم تسجيل 14 انتهاكا من قبل 5 أزواج من مقاتلات "إف-35" وزوج واحد من مقاتلات "إف-16"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.

المصدر: نوفوستي