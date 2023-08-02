بيسكوف: العودة إلى صفقة الحبوب قابلة للتحقيق في حال تنفيذ الشروط الروسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال إفادة صحفية أدلى بها أثناء زيارته لمنتدى "أرض المعاني"، إن روسيا قد تعود لتنفيذ اتفاق الحبوب في حال تلبية شروط موسكو.

ولدى سؤاله عما إذا كانت عودة روسيا إلى صفقة الحبوب واقعية، قال المتحدث باسم الكرملين: "نعم، هذا أمر واقعي قابل للتحقيق"، مضيفا أن "تحقيق ذلك يتطلب ببساطة اتخاذ الدول الأوروبية لعدد من الإجراءات اللازمة لإنهاء فصل "بنك روس سيلخوز" عن نظام سويفت".

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وبحسب بيسكوف: "يمكن القيام بذلك بسرعة، وحينها ستعود روسيا على الفور لاستئناف تنفيذ بنود صفقة الحبوب".

وشدد بيسكوف على أن روسيا كانت تفي بالتزاماتها المترتبة عن صفقة الحبوب من جانب واحد لفترة طويلة، في حين أن الالتزامات المقابلة تجاه موسكو لم يتم الوفاء بها.

المصدر: تاس