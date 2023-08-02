بوتين: سياسة نظام كييف ليس لها مستقبل

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن نظام كييف يحاول حظر كتب الكلاسيكيات الروسية وإتلافها، مؤكدا أن مثل هذه السياسة لم يكن لها مستقبل ولن يكون.

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية التحاضر المرئي إن سكان مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لم يتخلوا عن الثقافة الروسية، ويحافظون على لغتهم الأم.

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وتابع: "إنهم يهتمون بشدة بالأدب الروسي العظيم، وأنا أعلم أنهم يحبون أعمال مواطنينا البارزين، وهذا على الرغم من كل محاولات السلطات الأوكرانية الحالية لحظر الكتب الروسية الكلاسيكية والمعاصرة، وسحبها من البيع أو من المكتبات أو حتى إتلافها".

وشدد بالقول: "لم تكن هناك مثل هذه السياسة من قبل، وأنا متأكد من أنه لن يكون لها أي مستقبل".

المصدر: نوفوستي