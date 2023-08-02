الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات بحرية: لن نتوانى عن الدفاع عن وحدة أراضينا

أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري أن "الجزر الإيرانية هي نواميس للشعب الإيراني ونحن مكلفون بالدفاع عنها، ولن نتوانى عن ذلك".

وفي تصريح على هامش مناورات "اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني"، صباح اليوم الأربعاء، للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى"، أكد أن "هذه الجزر جزء أبدي من تراب الوطن"، وأن أمن منطقة الخليج "يعود بالنفع علينا جميعا".

وشدد على أن الخليج "ملك لكافة دول هذه المنطقة، وأن جميع الدول تبدي الحساسية تجاه حدودها وثغورها، ونحن أيضا لن نتقاعس أبدا في الذود عن وحدة أراضينا، لأن الأجيال القادمة لن تغفر لنا ذلك"، مؤكدا أنه "يجب ألا تزعزع الدول الأجنبية استقرار وأمن هذه المنطقة الحساسة عبر الإيحاءات والأوهام التي تبث التفرقة".

وأضاف: "على دول المنطقة لأن تكون حذرة جدا وتتحلى بالحكمة لتتجنب شر المؤامرات والمخططات المشؤومة المثيرة للتفرقة من قبل الدول الأجنبية، لأن هؤلاء لم ولن يضمروا الخير أبدا للشعوب والحكومات الأخرى، وهذه حقيقة مؤسفة تكررت مرارا طوال التاريخ في العالم".

وذكرت وكالة "فارس" أنه أطلقت على هذه المناورات اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا" بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية"، وتنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة، والبحرية الجوية، والحرب الالكترونية، والرد السريع، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري.

المصدر: "العالم" + "فارس"