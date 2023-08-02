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السنغال.. مقتل شخصين في هجوم بقنبلة حارقة على حافلة للركاب

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السنغال.. مقتل شخصين في هجوم بقنبلة حارقة على حافلة للركاب
Sputnik
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قتل شخصان وأصيب 5 آخرون إثر إلقاء مهاجم قنبلة حارقة على حافلة للركاب في العاصمة السنغالية دكار الثلاثاء، وفق وزارة الداخلية.

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وقال وزير الداخلية أنطوان فيليكس عبدالله ديومي إن المهاجمين سلبوا الركاب أموالهم وهواتفهم النقالة، متعهدا بالعثور على الجناة وتوقيفهم.

وقال سائق الحافلة عبد الله ديوب إن مجموعة من الشبان الملثمين استقلوا الحافلة وأهانوه، فيما عمد أحدهم إلى إشعال القنبلة الحارقة ورميها.

يأتي ذلك، في وقت تشهد البلاد تظاهرات احتجاجا على اعتقال أبرز المعارضين في البلاد، عثمان سونكو، المرشح للانتخابات الرئاسية.

وشهدت بعض مدن السنغال اشتباكات بين المحتجين والشرطة، حيث ندد المتظاهرون بفرنسا، وبالحكومة السنغالية، التي وصفوها بأنها "دمية" و"عميلة" لفرنسا.

المصدر: AFP+ وكالات

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