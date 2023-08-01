مقتل شخصين في احتجاجات بالسنغال

أفادت وزارة الداخلية في السنغال بمقتل شخصين أثناء الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية توجيه النيابة العامة اتهامات ضد زعيم المعارضة عثمان سونكو.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم إبلاغ وزير الداخلية بالعثور على قتيلين يوم الاثنين، خلال مظاهرات في زيغينكور".

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وأشارت الوزارة إلى أن وزير الداخلية، أعرب عن تعازيه لأسر الضحيتين وحث الأهالي على التزام الهدوء.

في 31 يوليو، وجهت النيابة العامة في السنغال، اتهامات ضد زعيم المعارضة عثمان سونكو.

ووفقا لمعلومات وكالة أنباء Agence de Presse Senegalaise، تتضمن لائحة الاتهام 8 نقاط، من بينها - التحريض على التمرد، وتجميع المجرمين، والتعدي على أمن الدولة، والتآمر على سلطات الدولة، والقيام بأعمال تهدف إلى تقويض الأمن العام وتنظيم اضطرابات سياسية جدية.

ويتزعم سونكو حزب "الوطنيين السنغاليين من أجل العمل والأخلاق والأخوة"، الذي تأسس عام 2014. وشارك في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 وجاء في المركز الثالث بنسبة 16٪ من الأصوات.

وفي وقت سابق، أعلن سونكو أنه يعتزم المشاركة في الانتخابات التي ستجري في فبراير 2024. وفي 1 يونيو حكمت محكمة محلية على سونكو البالغ من العمر 49 عاما بالسجن عامين بتهمة التحرش بأطفال، وهو ما يحرمه من حق الترشح في الانتخابات.

المصدر: تاس