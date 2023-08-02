تسجيل أرقام قياسية لهطول الأمطار في بكين لأول مرة منذ 140 عاما

أفاد مكتب بكين للأرصاد الجوية بأن كمية الأمطار التي هطلت في بكين خلال الأيام القليلة الماضية كانت الأعلى منذ 140 عاما.

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وقال المكتب إنه ابتداء من الساعة 20:00 (بالتوقيت المحلي) من 29 يوليو الماضي حتى الساعة 07:00 من 2 أغسطس الجاري، سقطت في بكين كمية قصوى من الأمطار الغزيرة. في الوقت نفسه تم تسجيل معظم هطول الأمطار – 744,8 ملم - في منطقة خزان وانجيايوان الواقعة في منطقة تشانغ بينغ ببكين.

وأشار المكتب إلى أن أقدم سجلات هطول الأمطار المسجلة في بكين بالطرق الآلية تعود إلى الفترة من 23 إلى 29 يوليو عام 1883، عندما تم تسجيل 510.3 ملم من الأمطار. وتم تسجيل الرقم القياسي التالي لهطول الأمطار في بكين في 23 يوليو 1891 (609 ملم)، وبعد ذلك - في 21 يوليو 2012 (541 ملم).

وتابع: "يعني ذلك أن الحد الأقصى لهطول الأمطار على مدى الأيام القليلة الماضية تجاوز بشكل كبير الحدود القصوى في مناطق بكين التي تم تسجيلها سابقا، ليصبح الأعلى منذ بداية القياسات الآلية في بكين قبل 140 عاما.

وأفادت وسائل إعلام صينية، سابقا، بأن عدد قتلى الأمطار الغزيرة في بكين ارتفع إلى 11 شخصا، في حين لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين. وألحقت الأمطار الغزيرة ضررا بـ 44673 شخصا في 13 منطقة بالعاصمة الصينية.

المصدر: نوفوستي