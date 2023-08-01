الدفاع البيلاروسية تنفي انتهاك مروحياتها أجواء بولندا وترفض اتهاماتها

رفضت بيلاروس اتهامات بولندا لها بشأن انتهاك مروحيتين بيلاروسيتين للأجواء البولندية، ونفت حدوث أي انتهاك من قبل المروحيات البيلاروسية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية بهذا الصدد، يوم الثلاثاء، أن "النبأ غير مؤكد من خلال بيانات المراقبة الموضوعية من جانب بولندا"، مضيفة أن "انتهاك الأجواء من قبل مروحيات "مي 24" و"مي 8" لم يحدث".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن قيادة القوات المسلحة البولندية منذ صباح يوم 1 أغسطس "كانت تطمئن المواطنين بالتصريحات حول أن الرادارات البولندية لم ترصد أي انتهاك للحدود".

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وأضافت أنه "في المساء، وعلى ما يبدو بعد التشاور مع أسيادهم وراء المحيط، ذكروا أن عبور الحدود حدث على ارتفاع منخفض، مما منع أنظمة الرادارات من اكتشافه".

وكانت بولندا قد اتهمت بيلاروس بانتهاك الأجواء البولندية من قبل مروحيتين بيلاروسيتين، واستدعت القائم بالأعمال البيلاروسي إلى الخارجية البولندية لتقديم التوضيحات.

المصدر: وكالة "بيلتا" البيلاروسية