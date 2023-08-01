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تركيا.. إصابة 10 جنود في اصطدام عربة عسكرية بشاحنة في هاتاي (صور)

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تركيا.. إصابة 10 جنود في اصطدام عربة عسكرية بشاحنة في هاتاي (صور)
RT / DHA
تركيا.. إصابة 10 جنود في اصدام عربة عسكرية بشاحنة في هاتاي
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قالت وسائل إعلام تركية مساء يوم الثلاثاء، إن 10 جنود أتراك أصيبوا إثر اصطدام عربة عسكرية بشاحنة.

وأفادت صحيفة "cumhuriyet" التركية بأن آلية عسكرية اصطدمت بشاحنة من الخلف في محافظة هاتاي جنوب البلاد.

وذكرت أن 10 من العسكريين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث.

وأشارت إلى أنه تم إرسال الشرطة والمسعفين إلى مكان الحادث، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى دورتيول الحكومي.

وأوضحت الصحيفة التركية أن التحقيق في الحادث مستمر.

ونشرت وسائل إعلام تركية ومدونون صورا ومقاطع فيديو وثقت الحادثة.

المصدر: صحيفة "cumhuriyet" التركية

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