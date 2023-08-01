تركيا.. إصابة 10 جنود في اصطدام عربة عسكرية بشاحنة في هاتاي (صور)
قالت وسائل إعلام تركية مساء يوم الثلاثاء، إن 10 جنود أتراك أصيبوا إثر اصطدام عربة عسكرية بشاحنة.
وأفادت صحيفة "cumhuriyet" التركية بأن آلية عسكرية اصطدمت بشاحنة من الخلف في محافظة هاتاي جنوب البلاد.
وذكرت أن 10 من العسكريين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث.
وأشارت إلى أنه تم إرسال الشرطة والمسعفين إلى مكان الحادث، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى دورتيول الحكومي.
وأوضحت الصحيفة التركية أن التحقيق في الحادث مستمر.
ونشرت وسائل إعلام تركية ومدونون صورا ومقاطع فيديو وثقت الحادثة.
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Hatay’da askeri araç kaza yaptı! 10 asker yaralıhttps://t.co/Ooi59BeknNpic.twitter.com/TN6HNQFF42— Diriliş Postası (@dirilispostasi) August 1, 2023
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Askeri araç TIR’a çarptı: 10 asker yaralı https://t.co/gAEkpk7mbppic.twitter.com/cezKxQNS2t— Alaturka Gazetesi (@alaturka) August 1, 2023
Hatay Dörtyol'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralı... pic.twitter.com/SwZrbzdBBg— Hataydan.haberler (@hataydanhabrler) August 1, 2023
المصدر: صحيفة "cumhuriyet" التركية