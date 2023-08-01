إندونيسيا.. مصرع 6 أشخاص بسبب الجفاف

لقي 6 أشخاص مصرعهم في مقاطعة بابوا الغربية بإندونيسيا، بينهم طفل، جراء موجة الجفاف التي اجتاحت المنطقة.

وقال حاكم مقاطعة بونشاك غربي أقليم بابوا، ويليم فانديك، إنه "نتيجة للجفاف لقي 6 أشخاص بينهم طفل مصرعهم على الأرجح بسبب الإصابة بالإسهال والجفاف، كما يعاني سكان في المناطق المتضررة من الجوع.

ووفقا للتقارير الواردة عانى الضحايا من أعراض متشابهة تتمثل بالضعف العام والإسهال والحمى وقرحة الفم والصداع.

وأكد رئيس مركز بيانات الكوارث في إندونيسيا، عبد المهاري، أن الجفاف في مقاطعة بونشاك أدى إلى فشل المحاصيل، وتأثر ما مجموعه 7500 مواطن بالجفاف.

أفادت وسائل إعلام إندونيسية أن سلطات البلاد قررت إرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى الإقليم،

وصدر مرسوم من قبل مكتب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن سلطالت البلاد سترسل حزمة مساعدات إنسانية إلى الإقليم ستشمل المواد الغذائية والملابس والبطانيات واللوازم الطبية.

المصدر: نوفوستي