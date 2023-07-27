حرائق الغابات.. إيداع 12 مشتبها فيهم الحبس المؤقت في الجزائر

أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أنه على إثر اندلاع حرائق الغابات في عدة ولايات عبر الوطن، تم توقيف 12 مشتبها فيهم.

وأضاف أنه تم التخلي عن ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة من نيابات الجمهورية لدى محاكم أميزور، الأخضرية، أقبو، الحروش، القل وتمالوس، من أجل معالجتها على مستوى هذا القسم المتخصص.

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وتم فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين وأصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

وتمكنت السلطات الجزائرية من احتواء حرائق استعرت في غاباتها وأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، بينهم عشرة جنود وأجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم، وفق تأكيد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وكل صيف، يشهد شمال الجزائر وشرقها حرائق تطاول الغابات والأراضي الزراعية، وهي ظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى بتأثير تغير المناخ الذي يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر.

وتشهد شمال إفريقيا وجنوب أوروبا موجة حر شديدة حيث سجلت 49 درجة مئوية في مدن تونسية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام جزائرية