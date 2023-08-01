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شويغو: مستعدون للمساعدة في تعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية

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شويغو: مستعدون للمساعدة في تعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا والجزائر ملتزمتان باتباع سياسة خارجية مستقلة والدفاع عن مصالحهما، وأكد استعداد موسكو للمساعدة بتعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية.

وقال شويغو في لقاء مع رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة: "قدمنا ​​إشارة واضحة للعالم أجمع بأن روسيا والجزائر ملتزمتان باتباع سياسة خارجية مستقلة والدفاع عن مصالحهما الوطنية رغم الضغوط غير المسبوقة من الغرب".

وأكد أن روسيا دعمت دائما حق كل دولة في اتخاذ قرارات سيادية فيما يتعلق بجميع القضايا الدولية والمحلية، لا سيما تلك المتعلقة بضمان الأمن القومي.

وأضاف: "نحن مهتمون بمكانة الجزائر الريادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في شمال إفريقيا".

وشدد شويغو على أن "وزارة الدفاع الروسية مستعدة للمساعدة في تعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية".

المصدر: RT

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