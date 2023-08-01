 
مباشر

إصابة إسرائيلي بجدري القردة في القدس

أخبار العالم

إصابة إسرائيلي بجدري القردة في القدس
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsax

أفادت قناة "كان" بأنه تم تشخيص إصابة إسرائيلي في العشرينيات من عمره بجدري القردة في القدس، والتحقيق الأولي كشف أنه لم يكن في الخارج في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت أن التحقيق رجح أن يكون قد أصيب بالعدوى في إسرائيل لأنه لم يكن في الخارج في الأسابيع الأخيرة، وأنه يخضع حاليا للحجر المنزلي.

ويقدر الأطباء أنه نظرا لحقيقة أنه أصيب في إسرائيل، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات في إسرائيل غير معروفة.

منذ حوالي شهر ونصف، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، تم تشخيص إصابة رجل بجدري القرود، بعد أن تم تطعيمه مرتين ضد المرض.

ويعتبر تفشي المرض لدى الأشخاص الملقحين حالة نادرة قد تشير إلى تغيير في السلالة.

المصدر:kann

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا