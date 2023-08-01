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خروج قطارين عن مسارهما في تكساس الأمريكية (فيديو + صور)

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خروج قطارين عن مسارهما في تكساس الأمريكية (فيديو + صور)
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أفادت إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس الأمريكية، بأن شخصا واحدا قتل بعد أن خرج قطاران عن مسارهما عند معبر للسكك الحديدية بالقرب من US 84 بين أمهيرست والسودان.

وتم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 10:45 صباحا بالتوقيت المحلي، وأن السائق برنت مايكل سباهيتش (25 عاما)، توفي أثناء نقله إلى المستشفى.

ووفقا لإدارة السلامة العامة، فإن بعض عربات القطارين كانت تحمل "مواد خطرة"، مشيرة إلى أن 5 عربات خرجت عن مسارها.

المصدر: وسائل إعلامية أمريكية

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