خروج قطارين عن مسارهما في تكساس الأمريكية (فيديو + صور)

أفادت إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس الأمريكية، بأن شخصا واحدا قتل بعد أن خرج قطاران عن مسارهما عند معبر للسكك الحديدية بالقرب من US 84 بين أمهيرست والسودان.

وتم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 10:45 صباحا بالتوقيت المحلي، وأن السائق برنت مايكل سباهيتش (25 عاما)، توفي أثناء نقله إلى المستشفى.

ووفقا لإدارة السلامة العامة، فإن بعض عربات القطارين كانت تحمل "مواد خطرة"، مشيرة إلى أن 5 عربات خرجت عن مسارها.

NEW: Two trains derailed today in Texas



1) BRYAN, TX: Union Pacific is beginning cleanup Monday afternoon of a derailment of 5 train cars in Bryan near Midtown Park



2) LUBBOCK, TX: Train derailment reported at a railroad crossing near US 84 between Amherst and Sudan" pic.twitter.com/vqWiJ3lA8d — NEWS ALL TIME (@NEWS_ALL_TIME) August 1, 2023

JUST IN: Two trains derailed today in Texas.



1) BRYAN, TX: Union Pacific is beginning cleanup Monday afternoon of a derailment of 5 train cars in Bryan near Midtown Park



2) LUBBOCK, TX: Train derailment reported at a railroad crossing near US 84 between Amherst and Sudan pic.twitter.com/sgRW5cgywe — Anny (@anny25717503) July 31, 2023

المصدر: وسائل إعلامية أمريكية