وسائل إعلام: تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار هانيدا في طوكيو بسبب الأمطار

كتبت صحيفة "يوميوري" اليابانية عن تعليق جميع الرحلات الدولية والمحلية من مطار هانيدا الدولي في طوكيو بشكل مؤقت بسبب عاصفة، كما تم تغيير جدول الرحلات القادمة.

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وأضافت الصحيفة أنه بسبب العاصفة الرعدية والبرق (في مطار هانيدا) تم ابتداء من الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي تعليق كل الأعمال على الأرض بالمطار بما فيها تحميل الأمتعة وحركة الطائرات. ونتيجة لذلك تم تأجيل إقلاع جميع الرحلات بشكل مؤقت.

من جهتها نشرت صحيفة "أساحي" في صفحتها على "تويتر" خريطة للسماء في منطقة المطار تظهر الطائرات التي تحلق دائريا عبر المجال الجوي جنوب محافظة كاناغاوا وتشيبا في انتظار الهبوط.

واجتاحت الأمطار الغزيرة والعاصفة الرعدية طوكيو والمناطق المجاورة لها في الساعة 12:00 تقريبا من اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي. وقالت قناة "NHK" إن سرعة هطول الأمطار في بعض المناطق بلغت 60 ملم في الساعة. ولم تستبعد أن حوالي 100 ملم من الأمطار قد تسقط على مناطق يابانية خلال يوم واحد.

المصدر: نوفوستي