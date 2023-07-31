إلغاء 264 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار

أفادت قناة "NHK" بإلغاء 264 رحلة جوية على الأقل يومي الاثنين والثلاثاء في اليابان بسبب اقتراب الإعصار القوي "كانون" من المناطق الجنوبية للبلاد.

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وأعلنت شركة "JAL" اليابانية عن إلغاء 67 رحلة جوية اليوم الاثنين كان يجب أن تقلع وتهبط في محافظتي أوكيناوا وكاغوشيما. من جهتها أعلنت شركة "ANA" عن إلغاء 73 رحلة جوية في نفس الاتجاه اليوم الاثنين و124 رحلة جوية غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يزداد عدد الرحلات الجوية الملغاة في البلاد خلال اليوم الاثنين.

وينتقل الإعصار حاليا نحو جزر محافظة أوكيناوا وأرخبيل "أمامي" لمحافظة كاغوشيما اليابانية.

وفي الوقت الحالي تبلغ سرعة الرياح للإعصار 40 مترا في الثانية. ووفقا لتوقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ستبلغ سرعتها بحلول مساء اليوم الاثنين 45 مترا في الثانية.

المصدر: نوفوستي