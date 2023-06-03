قتيل ومفقودان جراء أمطار غزيرة في اليابان (فيديو)

أعلن مسؤولون يابانيون اليوم السبت، أن أمطارا غزيرة تسببت بمقتل شخص واحد وفقدان اثنين آخرين في الأرخبيل بينما دعي مئات الآلاف من السكان إلى إخلاء مناطقهم الجمعة.

إقرأ المزيد

ودعت السلطات اليابانية إلى توخي الحذر الشديد "في مواجهة مخاطر انزلاقات للتربة وسيول وفيضان أنهار" قد تنجم عن العاصفة الاستوائية ماوار التي كانت مصنفة إعصارا.

وفي وسط البلاد، عثر فريق من رجال الإنقاذ على رجل ستيني في سيارة غمرتها المياه وتأكدت وفاته في وقت لاحق.

وفي منطقة واكاياما في الغرب حيث فاض عدد كبير من الأنهار، تجري عمليات بحث عن رجل وامرأة مفقودين.

وأصدرت السلطات توصيات بإخلاء مناطق وأعلنت حالة تأهب قصوى الجمعة لكن تم تخفيضها يوم السبت مع تراجع الأمطار. لكن تعليمات جديدة صدرت إلى السكان الذين يعيشون بالقرب من طوكيو صباح السبت بسبب خطر حدوث فيضانات.

وقالت شبكة كهرباء طوكيو إن التيار قطع عن نحو أربعة آلاف منزل في مناطق قريبة من العاصمة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية "جي آر" أن حركة القطارات فائقة السرعة ما زالت متوقفة بين طوكيو وناغويا. لكن من المتوقع أن تستأنف ظهر السبت حسب القناة العامة "ان اتش كي".

وقال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو الجمعة إنه "من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدا ترافقها عواصف رعدية في جزء كبير من اليابان، من الغرب إلى الشرق خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

وكانت العاصفة ماوار لا تزال تصنف إعصارا عندما ضربت جزيرة غوام الأمريكية في أواخر مايو واقتلعت الأشجار وجرفت المنازل وحرمت عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء موقتا.

المصدر: أ ف ب