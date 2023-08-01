الولايات المتحدة تقترب من تجاوز الرقم القياسي لعمليات إطلاق النار الجماعية

تتجه الولايات المتحدة لتجاوز الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من عمليات إطلاق النار الجماعية في عام واحد، والذي تم تحديده في عام 2021 بإجمالي 690، وفقا لبيانات Gun Violence Archive.

حتى الآن هذا العام، شهدت الولايات المتحدة ما معدله عمليتا إطلاق نار جماعي كل يوم، بإجمالي 419. وفي الوقت نفسه من عام 2021، كان قد سجل 401 عملية إطلاق نار جماعي، بمتوسط يومي يبلغ 1.9 عملية إطلاق نار جماعي.

ووفقا لبيانات Gun Violence Archive، لقي أكثر من 25000 شخص مصرعهم بسبب العنف المسلح هذا العام، ولا يزال هناك 153 يوما في عام 2023، بمتوسط ​​يبلغ 118 حالة وفاة يوميا، ومن بين تلك الوفيات اليومية كان هناك ما يقرب من طفل واحد تتراوح أعمارهم بين صفر و 11 عاما وأكثر من أربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

كما أصيب أكثر من 22000 شخص بطلقات نارية هذا العام، من بينهم أكثر من 400 طفل و2400 مراهق.

المصدر: axios