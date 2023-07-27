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بالفيديو.. ملثمون يقتلون رجلا في وضح النهار والشرطة الأمريكية تطلب المساعدة

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بالفيديو.. ملثمون يقتلون رجلا في وضح النهار والشرطة الأمريكية تطلب المساعدة
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نشرت الشرطة في مدينة ممفيس الأمريكية، مقطعا مصورا، لثلاثة مشتبه بهم أطلقوا النار على رجل وقتلوه في شمال المدينة يوم الأحد، وطلبت المساعدة في التعرف عليهم.

وقالت الشرطة إن عناصرها استجابوا لإطلاق النار عند حوالي الساعة 2 بعد ظهر يوم الأحد، في شارع شمال ماكنيل، مبينة أنه تم العثور على رجل مصاب بطلق ناري، وعلى الأثر تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، وأعلن عن وفاته في وقت لاحق.

ويظهر في الفيديو 3 شبان ملثمين يحملون السلاح، ويركضون باتجاه الضحية الذي لم يظهر في الفيديو. وقام الشبان بإطلاق النار ومن ثم فروا من موقع الجريمة.

المصدر: RT

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