الولايات المتحدة.. أكثر من 400 حادث إطلاق جماعي للنار منذ مطلع العام

كشف أرشيف العنف المسلح في الولايات المتحدة أن عدد عمليات إطلاق النار الجماعي في البلاد، ارتفع بنسبة 9٪ قياسا بالعام الماضي.

وحادث إطلاق النار في حديقة في هيوستن خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي أدى إلى مقتل امرأة حامل وإصابة أربعة أشخاص آخرين، هو الحادث رقم 400 لإطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة في عام 2023، وفقا لموقع الأرشيف الذي يتتبع الوفيات والإصابات بالأسلحة النارية.

وكانت حادثة هيوستن من بين ست عمليات إطلاق نار جماعية وقعت يوم السبت وصباح الأحد في مدن في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لـGun Violence Archive، الذي يعرف إطلاق النار الجماعي بأنه حدث واحد أدى إلى إصابة أربعة أو أكثر من الضحايا أو قتلوا.

وقال الموقع إنه مع بقاء ما يزيد قليلا عن ستة أشهر في العام، ارتفع عدد عمليات إطلاق النار الجماعية بنسبة 9٪ من 365 حادثة إطلاق نار جماعي حدثت في مثل هذا الوقت في عام 2022، وهو العام الذي شهد إجمالي 647 حادث إطلاق نار جماعي.

وأفاد بأن شهر يوليو الحالي، كان شهرا عنيفا في الولايات المتحدة حيث أدى 65 حادث إطلاق نار جماعي إلى مقتل 81 شخصا وإصابة 300 آخرين، مبينا أن 22 حادث إطلاق نار جماعي في يوليو وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة لعيد الاستقلال، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 126 آخرين.

المصدر: abc news