الصين.. عواصف مطيرة تتسبب في مصرع شخصين وإجلاء عشرات الآلاف في بكين وخبي (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما في بكين جراء عواصف مطيرة، كما تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص في شيجياتشوانغ، بمقاطعة خبي شمالي الصين.

تشهد مقاطعة خبي هطولا مستمرا للأمطار الغزيرة منذ الجمعة الماضي، بسبب إعصار دوكسوري، وهو الخامس هذا العام.ومنذ الساعة الثامنة مساء الجمعة إلى الساعة السادسة صباح يوم الأحد، ضربت الأمطار الغزيرة معظم أجزاء مقاطعة خبي، وقد تجاوز منسوب هطول الأمطار في بعض محطات الأرصاد الجوية في المقاطعة 400 ملم، وتم إجلاء ما مجموعه 20656 شخصا.

كما تم إجلاء ما يزيد عن 52 ألف شخص من العاصمة الصينية بكين، بسبب الأمطار والفيضانات.

ووفقا للسلطات المحلية: "اعتبارا من الساعة 20:00 في 31 يوليو، تم إجلاء 52384 شخصا كانوا في خطر"، كما أفادت التقارير أنه تم إغلاق 107 طرق جبلية، وتم تعليق العمل في 4069 موقع بناء، وإغلاق المعالم السياحية في المدينة.

وجددت مديرية الأرصاد الجوية بالمقاطعة في الساعة الخامسة صباح الأحد، إصدار إنذار باللون الأحمر للتحذير من الأمطار الغزيرة.

ومع توقع استمرار العاصفة المطيرة، قرر مركز مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة، ترقية مستوى الاستجابة لمكافحة الفيضانات وحالات الطوارئ المتعلقة بالأعاصير، من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني.

وقامت محافظة فوبينغ، الواقعة في المنطقة النائية لجبل تايهانغ، بإجلاء 1901 شخص ينتمون لـ601 أسرة معرضة لخطر الفيضانات الجبلية والكوارث الجيولوجية.

وأعلنت السلطات المحلية، العثور على شخصين متوفيين في منطقة منتوقو ببكين اليوم الاثنين، بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة.

وقالت السلطات: "لم تظهر أي علامات حيوية على الشخصين عندما عثر عليهما في نهر خلال دورية طوارئ في المنطقة صباح اليوم".

وبداية من الساعة الثامنة مساء السبت وحتى ظهر اليوم، وصل منسوب سقوط الأمطار المسجل في محطات متعددة في منتوقو إلى 320.8 مم.

وأبقت هيئات الأرصاد الجوية في بكين على إنذار باللون الأحمر في مواجهة العواصف المطيرة صباح اليوم، محذرة من أن الأنهار الصغيرة والمتوسطة قد تشهد فيضانات وانهيارات أرضية.

وفي بكين لقي شخصان مصرعهما في عواصف مطيرة في بكين، ولم تظهر أي علامات حيوية على الشخصين عندما عثر عليهما في نهر خلال دورية طوارئ في الناحية صباح يوم الاثنين.

وبداية من الساعة الثامنة مساء السبت وحتى ظهر اليوم، وصل منسوب سقوط الأمطار المسجل في محطات متعددة في منتوقو إلى 320.8 مم.

وأبقت هيئات الأرصاد الجوية في بكين على إنذار باللون الأحمر في مواجهة العواصف المطيرة صباح اليوم، محذرة من أن الأنهار الصغيرة والمتوسطة قد تشهد فيضانات وانهيارات أرضية.

المصدر: شينخوا