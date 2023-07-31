بوليانسكي: كييف تستخدم أسلوب "الدروع البشرية" على طريقة "داعش "

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن سلطات كييف وسعت نطاق الأساليب الإرهابية من خلال استخدام تكتيكات "الدروع البشرية" من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: " منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، وسعت كييف نطاق الأساليب الإرهابية في إدارة الأعمال القتالية، مستعيرة تكتيكات الدروع البشرية من تنظيم داعش الإرهابي".

وبحسب الدبلوماسي الروسي، "سيكون من السذاجة أن نتوقع" أن الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا "ستدين الهجمات الإرهابية على حلفائها".

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لأكثر من ثماني سنوات".

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء اضطراريا، وأن روسيا "لم تترك أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، وتم خلق مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".

وأضاف بوتين، أن روسيا تحاول منذ 30 عاما الاتفاق مع حلف "الناتو" على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها ردا على ذلك واجهت إما خداعا وأكاذيب ساخرة، أو محاولات للضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، استمر في التوسع والاقتراب من حدود روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي