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خبير: السلطات النازية في كييف ستسقط بسبب العملية العسكرية الخاصة

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خبير: السلطات النازية في كييف ستسقط بسبب العملية العسكرية الخاصة
AP Andrew Kravchenko
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صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن السلطات النازية الأوكرانية ستسقط، وستأتي بدلا منها حكومة صديقة لروسيا نتيجة للعملية العسكرية الخاصة.

وقال الخبير، في مقابلة مع قناة Dialogue Works على "اليوتيوب"، إن "روسيا ستنصب حكومة في أوكرانيا بحيث تكون صديقة لموسكو وتقاوم ضغوط أنصار بانديرا".

وفي رأيه، سينتهي النزاع بهزيمة وإضعاف حلف "الناتو"، والذي سيبدأ في النهاية في الانهيار، وستترك الدول حلفا أثبتت عدم فعاليته.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن النازيين الجدد الذين ارتكبوا جرائم ضد السكان المدنيين استقروا في السلطة بأوكرانيا. وشدد على أن المصدر الأساسي للسلطة الحالية في أوكرانيا هو الانقلاب الذي لن تنساه موسكو أبدا.

المصدر: نوفوستي

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