بوتين يوعز بملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابية ضد سكان المناطق الروسية الجديدة

أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمواصلة التحقيقات في الهجمات الإرهابية للمفارز العقابية والنازيين الجدد ضد السكان المدنيين في المناطق الروسية الجديدة.

وقال الرئيس بوتين في كلمة بمناسبة يوم المحققين: "من الضروري مواصلة العمل المنهجي للتحقيق في جرائم المفارز العقابية والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين والمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة والصحفيين".

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن المحققين في مناطق البلاد الجديدة "يدركون أهمية هذه المهمة"، كما هو الحال مع "العديد من المجالات الرئيسية الأخرى للنشاط بالنسبة لكم، والمتعلقة بالتحقيق في الجرائم ضد حياة وصحة المواطنين والمصالح العامة للدولة".

وأضاف بوتين: "أتوقع أن تساهموا من خلال عملكم اليومي في ضمان سيادة القانون، وبالتالي في التنمية المستدامة والمستقرة لبلدنا بالكامل، وتعزيز أمنه وسيادته".

واختتم رئيس الدولة بالقول: "أود أن أشكركم على صدقكم وتفانيكم، وبالطبع على ولائكم لأفضل تقاليد المهنة التي تطورت عبر القرون، وتتلقى الآن استمراريتها التاريخية اللائقة بفضل عملكم".

المصدر: RT