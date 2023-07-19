بوتين: المشاركون في العملية العسكرية الخاصة يؤدون واجبهم في ظروف تهدد الحياة والصحة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مدرك لمدى صعوبة الخدمة العسكرية، خاصة في مناطق معينة، موضحا أنه عمل شاق يتم تأديته في ظروف تهدد الحياة والصحة.

وقال بوتين متحدثا عمن يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، خلال اجتماع مجلس الإشراف على مشروع "روسيا - أرض الفرص"، تعليقا على كلمة الفائز بالموسم الثاني من مسابقة "قادة روسيا" في مجال الإدارة، إيليا شتوكمان، الذي تطوع للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة: "أريد أن أشكرك على مبادرتك، أتمنى لك كل التوفيق. وأتمنى النجاح لزملائك.

وأضاف الرئيس بوتين: أعلم مدى صعوبة الأمر، خصوصا في مناطق معينة. وبشكل عام، هذا الأمر ليس سهلا. إنه عمل شاق، يجري ليلا ونهارا في ظروف تشكل خطرا على الحياة والصحة".

المصدر: ريا نوفوستي