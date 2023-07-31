بيسكوف: موسكو مع استعادة الشرعية في النيجر وتدعو الجميع لضبط النفس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو تؤيد عودة سيادة القانون بشكل عاجل في النيجر وتدعو كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

وشدد ممثل الكرملين على أن الوضع مع الانقلاب في هذا البلد الإفريقي، يثير القلق الشديد للمشاركين في القمة الروسية- الإفريقية.

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وأضاف: "أما بالنسبة للكرملين، فنحن نراقب الموضوع باهتمام شديد، خاصة وأننا في الأسبوع الماضي بحثنا المسائل الإفريقية مع قادة دول القارة. وبالطبع ما يحدث هناك يثير القلق الجدي بما في ذلك لدى جميع المشاركين في القمة. نحن ندافع عن الاستعادة السريعة لسيادة القانون في النيجر، وندعو لضبط النفس من جميع الأطراف حتى لا يؤدي ذلك إلى خسائر بشرية".

وتابع بيسكوف القول: "نحن نريد بالطبع أن تعود النيجر إلى المسار الدستوري وتواصل حل المهام الضخمة التي تقف في طريق تنمية هذا البلد".

المصدر: نوفوستي