بيسكوف: المخرج أوليفر ستون يدافع باستمرار عن وجهة نظره

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المخرج الأمريكي أوليفر ستون يعرف الرئيس فلاديمير بوتين بشكل جيد، وهو شخص يدافع باستمرار عن وجهة نظره.

وكان هذا المخرج الأمريكي المعروف قد أشار إلى أنه أثناء حديثه مع الرئيس الروسي، "لم يشعر بأي تشدد من جانبه، وهو ليس ذلك الوحش الذي تصوره ماكينة الدعاية الأمريكية".

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وأضاف بيسكوف: "أوليفر ستون، لم يوجه قط اللوم إلى أحد وهو يطرح دائما وجهة نظره بصراحة. هو دائما حر في وجهة نظره: هكذا كان في السابق ولا يزال كذلك حاليا وسيبقى.إنه يعرف بوتين جيدا حقا، لأنه أتيحت له الفرصة لقضاء الكثير من الساعات معه أثناء العمل في الفيلم المشهور. الرجل قال وجهة نظره، عندما أكد أن كل ما يفعله بوتين، وكل ما تفعله بلادنا تتم تغطيته بشكل خاطئ تماما. وهو يدافع باستمرار عن وجهة نظره ولا يتردد في الحديث عنها لكن هذا لا يعني أنه يستطيع تغيير واقع الأمور".

المصدر: نوفوستي