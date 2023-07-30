اتهم المخرج الأمريكي، أوليفر ستون، ماكينة الدعاية الأمريكية بتشويه صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال ستون: "إنه (فلاديمير بوتين) ليس ذلك الوحش الذي تصوره ماكينة الدعاية الأمريكية، وهذه مأساة مؤسفة".

إقرأ المزيد

وأشار ستون إلى أنه خلال تصوير فيلم وثائقي عن بوتين عام 2017، سأل الرئيس الروسي أسئلة مباشرة وصادقة، ومع ذلك لم يلاحظ في كلمات الرئيس الروسي أي عدوانية.

وأشار المخرج الأمريكي بشكل خاص إلى أن الرئيس الروسي أطلق على السياسيين من الولايات المتحدة لقب "الشركاء الأمريكيين" وكان دائما على استعداد للتعاون البناء.

وتابع: "كانت روسيا والصين، اللتان تعتبران الآن عدوتينا الرئيسيتين، حليفين وصديقتين محتملتين لنا قبل بضع سنوات، لكننا أضعنا هذه الفرصة".

المصدر: نوفوستي