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وزارة الدفاع اليونانية ترتكب خطأ

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وزارة الدفاع اليونانية ترتكب خطأ
politic
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كشفت وزارة الدفاع اليونانية عن طريق الخطأ عن خريطة لإحدى المنشآت العسكرية السرية أثناء تفقد نائب وزير الدفاع الوطني نيكوس هاردالياس، عمليات إخماد الحرائق.

وحسب موقع politic اليوناني فإن هاردالياس، كان في مدينة ثيسالونيكي لتفقد وحدات الجيش وأنظمة السلامة من الحرائق بعد انفجار مستودع للذخيرة في نيا أنشيالوس، والذي يقع على بعد ستة كيلومترات فقط من أكبر قاعدة جوية في البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع صورة من الإحاطة التي قدمها هاردالياس خلال عمليات التفتيش الطارئة في الوحدات لتقييم الإجراءات الأمنية، والتي تضمنت وقوفه أمام خريطة تضم معلومات سرية.

وقال الموقع إن الخريطة تضم معلومات تفصيلية لمستودع الوقود 873، وهو منشأة عسكرية سرية.

المصدر: politic 

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