إعفاء قائد جناح بسلاح الجو اليوناني بعد انفجار أحد المستودعات بسبب الحرائق (فيديو)

قال موقع "بورتو تيما"، إنه تم إعفاء قائد الجناح رقم 111 بسلاح الجو اليوناني من مهامه حتى يتم إنجاز التحقيق في أسباب وملابسات الحريق والانفجارات في مستودع الذخيرة بمنطقة كارامبا.

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وقع الحادث مساء أمس الخميس، حيث استمر حريق قوي في هذه المنطقة لليوم الثاني على التوالي، وبسبب الرياح العاتية امتدت النيران إلى أراضي المستودعات العسكرية رغم قيام سيارات الإطفاء بحراسة المعسكر.

وأضاف الموقع: "تفيد معلومات موثوقة بأن قيادة الجناح الجوي 111 وقيادة القوات الجوية، أكدتا خطيا أن أنظمة السلامة من الحرائق وإطفاء الحرائق في مستودعات الذخيرة تعمل بشكل لا تشوبه شائبة. ولكن تبين في الواقع مساء يوم الخميس 27 يوليو، أن بعض المفاهيم مثل الوقاية من الحرائق وحماية مستودعات الذخيرة، والإطفاء التلقائي للحرائق، هي غير معروفة تقريبا هناك".

وأشار الموقع إلى أن هذه الوحدة (رقم 111) في غاية الأهمية بالنسبة للقوات الجوية، وربما كانت ثاني أهمها بعد الجناح الجوي 110 في لاريسا الذي يعتبر بمثابة قلب القوات الجوية.

ونوه الموقع بأنه يتم في هاتين الوحدتين، ضمان سلامة مستودعات الذخيرة وتشغيل الحماية السلبية من الحرائق وتشغيل المنظومات المخصصة لذلك بشكل تلقائي حتى لو إجلاء الموجودين هناك بشكل فوري (كما حدث يوم الخميس 27 يوليو).

وذكر الموقع، أنه في هذه الوحدة من سلاح الجو، كما هو الحال في كل جناح جوي، تقع المسؤولية النهائية على عاتق القائد، ولذلك تقرر استبداله على الفور.

وأثناء التحقيق، سيتم تحديد دائرة من يتحملون المسؤولية في قيادة أركان القوات الجوية اليونانية.

المصدر: نوفوستي